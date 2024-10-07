«Теперь будет проще». Новое поручение президента России коснется пенсионеров и получателей пособий

Президент России Владимир Путин дал новое поручение Социальному фонду и Минцифры РФ. Согласно ему, будет расширен список способов информирования пенсионеров и получателей социальных пособий о правилах внесудебного банкротства, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии