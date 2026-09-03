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УтроNews

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ПСБ призвал бизнес сохранять долгосрочное планирование на фоне неопределённости

ПСБ призвал бизнес сохранять долгосрочное планирование на фоне неопределённости

По её словам, стратегический горизонт позволяет компаниям учитывать неопределённость при принятии операционных решений.

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