Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!

Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Никаких шуток, финская партия “Истинные финны”, представителем которой в правительстве страны является её глава - министр финансов Риикка Пурра, уже с 2019 года в своей предвыборной кампании вещает, что долгосрочная стратегическая цель партии - это управляемый выход из ЕС! О, как! Надоело финнам в боррелевском садочке тусоваться.

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