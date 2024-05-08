Владимир Ефимов: в столице создадут почти 200 тысяч рабочих мест благодаря программе комплексного развития территорий

В планах построить около 8,5 миллиона кв. м. общественно-деловой и производственной недвижимости В Москве находится в процессе реализации 77 проектов комплексного развития территорий, которые предполагают построить около 8,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости.
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