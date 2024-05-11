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Испанский Шахерезад: нелинейная история Даниэля Лопеса Валье

Испанский Шахерезад: нелинейная история Даниэля Лопеса Валье

Наблюдательный и ироничный испанский журналист Лопес Валье пытается реабилитировать роль случайности в истории и научить нас по-новому смотреть как на знаменательные события в жизни простых людей, так и на человеческие особенности именитых правителей и полководцев самых разных стран и эпох.

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