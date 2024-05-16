В Крыму выявили граждан России, работающих на военную разведку Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщили, что военная разведка Украины планировала ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост.
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