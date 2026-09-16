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Украинский фронт, главное за сутки: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

Украинский фронт, главное за сутки: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

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