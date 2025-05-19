«Не терпится перепройти эти игры снова»: фанатов впечатлило сравнение бесплатных ремастеров S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными версиями

Сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition выходит уже завтра, и блогер ElAnalistaDeBits решил показать, как ремастеры постапокалиптических шутеров GSC Game World соотносятся с оригинальными играми.
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