Поликлиники Петербурга получили больше двух третей всего оборудования, запланированного к покупке в 2024 году

По программе модернизации первичного звена здравоохранения В 2024 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге намерены закупить 1044 единиц медицинского оборудования для городских поликлиник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии