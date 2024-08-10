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  • Невидимка Невидимка
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В США высказались о «летнем контрнаступлении» ВСУ на территорию России

В США высказались о «летнем контрнаступлении» ВСУ на территорию России

«Летнее контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России — самое рискованное решение президента Украины Владимира Зеленского, которое планировалось месяцами, пишет The Times со ссылкой на украинские источники.

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