Краснодарский край запустил портал для контрактников в войска БПЛА

В Краснодарском крае запустили портал бпс23.рф с условиями службы и обучения для желающих заключить контракт с войсками беспилотных систем.
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