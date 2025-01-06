Глава OpenAI рассказал, когда появятся сильный ИИ, сопоставимый с человеком — ж...

Глава OpenAI рассказал, когда появятся сильный ИИ, сопоставимый с человеком — ждать осталось недолгоГенеральный директор OpenAI поделился своим мнением о перспективах перехода от обычного искусственного интеллекта (ИИ) к созданию сильного искусственного интеллекта (AGI) или сверхинтеллекта, который способен думать как человек и даже превзойти его.
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