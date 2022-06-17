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Александр Коган: «Мы боремся за то, чтобы наши квоты были сохранены, когда российских спортсменов вернут к турнирам. Письмо на эту тему мы направили в ISU»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал о ситуации с квотами сборной страны на участие в чемпионате мира.

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