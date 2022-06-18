"БЕЗОПАСНЫЕ СЧЕТА" ДЛЯ САМОЗАПРЕЩЁННЫХ КРЕДИТОВ: МОШЕННИКИ СКРЕСТИЛИ ПАЛЬЦЫ

Страна и люди

ФОТО: МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР / АГН "МОСКВА" АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ Попытка регулятора заставить людей самостоятельно устанавливать ограничение на кредитные операции через Госуслуги может привести к появлению новых схем по хищениям денег у населения.