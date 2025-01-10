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«Он хочет встретиться»: Трамп заявил о готовящейся встрече с Путиным — Reuters

«Он хочет встретиться»: Трамп заявил о готовящейся встрече с Путиным — Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным, об этом пишет Reuters.

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