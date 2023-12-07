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Крымское информационное агентство

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В Симферополе Приора влетела в полицейский УАЗ Патриот

В Симферополе Приора влетела в полицейский УАЗ Патриот

 В Симферополе произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Фото: пресс-служба МВД по РКПо предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина — в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с  полициеским «УАЗ Патриот».

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