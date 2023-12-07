В Симферополе Приора влетела в полицейский УАЗ Патриот

В Симферополе произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Фото: пресс-служба МВД по РКПо предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина — в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с полициеским «УАЗ Патриот».