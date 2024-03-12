Что нужно помнить, оформляя POS-кредит в магазине: объясняет эксперт

Срок POS-кредитов на мебель и технику, которые россияне оформляют в магазинах или на сайте продавца, за год вырос с 12 до 21 месяца, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКР).
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