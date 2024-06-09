Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, для тебя, видимо, есть разница. К поездке на хутор ты относишься  со злорадством. А вот поездка в Италию вызывает...Гром среди ясного...
  • татьяна
    Как же любит толпа ниспровергать своих кумиров!Обвешенный ордена...
  • Георгий Лянгас
    Видать от того, что понасовал себе в жопу всякого, мозг из носа вытек. Бедолага.Совсем страх поте...

Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям

Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям

НА ТВ "ОТМЕНИЛИ", ПОШЁЛ К ДЕТЯМ: ПОСЛЕ БОГОХУЛЬНОЙ ШУТКИ РЕВВА СНОВА ЗАРАБАТЫВАЕТ НА РУССКИХ Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий А Местергази
А всё у этих пирожковых начиналось с КВН-пошлятины и хитроватых ужимок и намёков...
Ответить
3 час.
Виктор Иванов
Когда эта шобла  изчезнет с наших экранах,   Натуральные  дебилы ! Хоть  в моральном , ХОТЬ в натуральном виде !  Это не артисты, это обезьяны, и все лезут на большой экран , а то не понимают, что поезд ушел и ты ни кто . Но кормушка  была  жирнаяя, жалко терять! Иди работай  . но не хочу . здесь дуру гнал ни чего ни лелая , атам вдруг лопату дадут ! Да распустили  эту шоблу , &quot; элитой&quot; себя  возомнила, прошмандовки  вы все дешевые, сами по себе вы ничиго ни стоите,очнитесь хоть на миг , посмотрите , что творится вокруг , неужели вам все по херу, вы же люди, если вы себя причисляете себя к этому   понятию .
Ответить
3 час.
ОК
Олег Крылов
Как сказал бы Данька: Таких гавнотиков нужно в луже топить. Вопрос: А куда смотрит министр культуры? Он что заодно с разными ревами-коровами? Президенту, несмотря на занятость следует обратить внимание председателя Правительства, что в таких вопросах, а подобные персоны разлагают общество, не нужно жевать сопли. Экономику делают люди труда и засранцев нужно призвать к ответу. Пусть даёт концерты для испанских школьников! Там карабинеры мометально из него Гадю сделают!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх