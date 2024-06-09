НА ТВ "ОТМЕНИЛИ", ПОШЁЛ К ДЕТЯМ: ПОСЛЕ БОГОХУЛЬНОЙ ШУТКИ РЕВВА СНОВА ЗАРАБАТЫВАЕТ НА РУССКИХ Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям.
Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям
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Василий А Местергази
А всё у этих пирожковых начиналось с КВН-пошлятины и хитроватых ужимок и намёков...
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3 час.
Виктор Иванов
Когда эта шобла изчезнет с наших экранах, Натуральные дебилы ! Хоть в моральном , ХОТЬ в натуральном виде ! Это не артисты, это обезьяны, и все лезут на большой экран , а то не понимают, что поезд ушел и ты ни кто . Но кормушка была жирнаяя, жалко терять! Иди работай . но не хочу . здесь дуру гнал ни чего ни лелая , атам вдруг лопату дадут ! Да распустили эту шоблу , " элитой" себя возомнила, прошмандовки вы все дешевые, сами по себе вы ничиго ни стоите,очнитесь хоть на миг , посмотрите , что творится вокруг , неужели вам все по херу, вы же люди, если вы себя причисляете себя к этому понятию .
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3 час.
ОК
Олег Крылов
Как сказал бы Данька: Таких гавнотиков нужно в луже топить. Вопрос: А куда смотрит министр культуры? Он что заодно с разными ревами-коровами? Президенту, несмотря на занятость следует обратить внимание председателя Правительства, что в таких вопросах, а подобные персоны разлагают общество, не нужно жевать сопли. Экономику делают люди труда и засранцев нужно призвать к ответу. Пусть даёт концерты для испанских школьников! Там карабинеры мометально из него Гадю сделают!
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1 час.
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