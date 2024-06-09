Шоумен Александр Ревва после "отмены" на ТВ пошёл к детям

Виктор Иванов

Когда эта шобла изчезнет с наших экранах, Натуральные дебилы ! Хоть в моральном , ХОТЬ в натуральном виде ! Это не артисты, это обезьяны, и все лезут на большой экран , а то не понимают, что поезд ушел и ты ни кто . Но кормушка была жирнаяя, жалко терять! Иди работай . но не хочу . здесь дуру гнал ни чего ни лелая , атам вдруг лопату дадут ! Да распустили эту шоблу , " элитой" себя возомнила, прошмандовки вы все дешевые, сами по себе вы ничиго ни стоите,очнитесь хоть на миг , посмотрите , что творится вокруг , неужели вам все по херу, вы же люди, если вы себя причисляете себя к этому понятию .