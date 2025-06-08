«Полный крах»: В США сделали неожиданное заявление о России

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале «Deep Dive» сделал неожиданное заявление о России.
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