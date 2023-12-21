Почти 40% россиянок заявили о готовности к экспериментам с внешностью

По данным онлайн-исследования аналитического центра A2:Research и дистрибьютора оттеночных линз Belure Vision (есть в распоряжении «Известий»), среди россиянок старше 25 лет особенно популярны косметологические операции и высока доля тех, кто готов решиться на радикальные перемены во внешности.