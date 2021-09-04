Мэр Курильского района Рокотов: пограничная бюрократия может стать тормозом для бизнеса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.
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