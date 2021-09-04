Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Поповкина
    Кто мешает посольству США в Киеве лично выехать в зону конфликта и на месте посмотреть и разобраться кто и откуда об...США потребовали о...
  • sergey shpagin
    все слизано с братьев райт: фюзеляж, крылья, хвост, кабина. в любом самолете при желании можно найти плагиат. потому,...Советский МиГ-15 ...
  • Дмитрий Фактурович
    Пойдете вы на хер при любом раскладе.Украина будет тре...

Мэр Курильского района Рокотов: пограничная бюрократия может стать тормозом для бизнеса

Мэр Курильского района Рокотов: пограничная бюрократия может стать тормозом для бизнеса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх