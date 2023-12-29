В Тамбовской области осудили мужчину за содействие террористической деятельности

Сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца одного из государств ближнего зарубежья, причастного к финансированию деятельности террористической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии