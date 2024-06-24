В Челябинске за 233 миллиона рублей отремонтируют проспект Ленина. Скрин

На проспекте Ленина в Челябинске выполнят ремонт дорожного полотна. Как следует из конкурсной документации мэрии, опубликованной 24 июня, ремонтировать будут проезжую часть и тротуары от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга.
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