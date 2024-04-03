Омбудсмен Львова-Белова: Теракт в "Крокусе" оставил круглыми сиротами восемь детей

Атака террористов на "Крокус Сити Холл" осиротила восемь детей.Родственники погибших при теракте в подмосковном Красногорске родителей оформляют опеку над восемью детьми, которые остались круглыми сиротами.
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