Как православный Могилев восстал против католической Унии

Произошло это 405 лет назад, а именно 16 октября 1618 года.фото: vk.com--> Одним из проявлений национальной идентичности является вероисповедание, которое, чтобы не говорили, влияет на культуру, язык, самосознание народа.
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