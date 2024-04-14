IRNA: Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев

Иранская армия нанесла удар по авиационной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пустыне Негев. Агентство в воскресенье, 14 апреля, сообщает, что Тегеран использовал для обстрела баллистические ракеты "Хайбар".
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