Минобороны Украины назвало затраты на вооружение армии

Киев суммарно вложил более $150 млрд в вооружение и обеспечение боеготовности ВСУ, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров 21 сентября, не назвав период времени за который были потрачены эти деньги, сообщает телеканал «Рада».
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