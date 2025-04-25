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Они хотят убить Одессу

Они хотят убить Одессу

Валентин Филиппов Этим нелюдям не нужна никакая Одесса. Они просто хотят увеличить свой хутор ещё и на территорию Одессы.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Рано или поздно Одесса обязательно войдет в состав России. Это исторически неизбежный процесс, и его не остановить никаким европейским нелюдям.
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20 час.
Рустам Гаязов
Не добили фашистов, не добили бандеровцев, не добили &quot;лесных братьев&quot;, привезли на плечах советских воинов к победе &quot;союзников&quot; - вот вам и результат. А Одессу возвращать в родные пинаты однозначно! И Киев тоже. А хохлобанду загнать в леса и пусть там копают землянки и живут, как их предки - бандерлоги
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20 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Украине правят бандеровцы. Геббельс говорил : &quot;Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!&quot;
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19 час.
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