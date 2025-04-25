АС Александр Сысоев Рано или поздно Одесса обязательно войдет в состав России. Это исторически неизбежный процесс, и его не остановить никаким европейским нелюдям.

Рустам Гаязов Не добили фашистов, не добили бандеровцев, не добили "лесных братьев", привезли на плечах советских воинов к победе "союзников" - вот вам и результат. А Одессу возвращать в родные пинаты однозначно! И Киев тоже. А хохлобанду загнать в леса и пусть там копают землянки и живут, как их предки - бандерлоги