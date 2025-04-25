Валентин Филиппов Этим нелюдям не нужна никакая Одесса. Они просто хотят увеличить свой хутор ещё и на территорию Одессы.
Они хотят убить Одессу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Рано или поздно Одесса обязательно войдет в состав России. Это исторически неизбежный процесс, и его не остановить никаким европейским нелюдям.
Ответить
20 час.
Рустам Гаязов
Не добили фашистов, не добили бандеровцев, не добили "лесных братьев", привезли на плечах советских воинов к победе "союзников" - вот вам и результат. А Одессу возвращать в родные пинаты однозначно! И Киев тоже. А хохлобанду загнать в леса и пусть там копают землянки и живут, как их предки - бандерлоги
Ответить
20 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Украине правят бандеровцы. Геббельс говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"
Ответить
19 час.
Свежие комментарии