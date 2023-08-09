Лидеры военного переворота в Нигере не разрешили высокопоставленному американскому чиновнику из Госдепа встретиться со свергнутым президентом страны.
«Печеньки Госдепа» не прокатили: Нуланд получила от ворот поворот в Нигере
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
«Печеньки Госдепа» не прокатили. Смотришь на эту даму - рыбачку и думаешь, что нация эта наделена генами недоумков когда то съезжающихся в Америку со всего света и бежавших от закона. Они раньше мыли золото, сегодня печатают доллары и живут этой страстью наживы попирая всё что можно - закон, честь и совесть на своих правилах.
Ответить
16 час.
Евгений Востриков
Чтобы ни у кого на Западе и в Европе не возникло хотя бы малейшего искушения в отношении Базума было бы правильным сделать так, чтобы ни Базума, ни его прозападных «визирей» вообще не стало – расстрелять официально, как предателей.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии