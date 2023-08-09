«Печеньки Госдепа» не прокатили: Нуланд получила от ворот поворот в Нигере

Геннадий Бережнов

«Печеньки Госдепа» не прокатили. Смотришь на эту даму - рыбачку и думаешь, что нация эта наделена генами недоумков когда то съезжающихся в Америку со всего света и бежавших от закона. Они раньше мыли золото, сегодня печатают доллары и живут этой страстью наживы попирая всё что можно - закон, честь и совесть на своих правилах.