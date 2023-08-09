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«Печеньки Госдепа» не прокатили: Нуланд получила от ворот поворот в Нигере

«Печеньки Госдепа» не прокатили: Нуланд получила от ворот поворот в Нигере

  Лидеры военного переворота в Нигере не разрешили высокопоставленному американскому чиновнику из Госдепа встретиться со свергнутым президентом страны.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
«Печеньки Госдепа» не прокатили. Смотришь на эту даму - рыбачку и думаешь, что нация эта наделена генами недоумков когда то съезжающихся в Америку со всего света и бежавших от закона. Они раньше мыли золото, сегодня печатают доллары и живут этой страстью наживы попирая всё что можно - закон, честь и совесть на своих правилах.
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16 час.
Евгений Востриков
Чтобы ни у кого на Западе и в Европе не возникло хотя бы малейшего искушения в отношении Базума было бы правильным сделать так, чтобы ни Базума, ни его прозападных «визирей» вообще не стало – расстрелять официально, как предателей.
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15 час.

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