Лавина оставила без автосообщения 14 населённых пунктов Дагестана

На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины, движение транспорта временно приостановили, в результате 14 населённых пунктов остались без автомобильного сообщения.
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