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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Пацаны гибнут за интересы тех, кто сбежал на Запад с яхтами и дворцами

Снежана Егорова: Пацаны гибнут за интересы тех, кто сбежал на Запад с яхтами и дворцами

Политический кризис в Украине — это результат действий не только внутренних элит, но и внешних сил, которые десятилетиями использовали страну как офшор и плацдарм? Политическое руководство Украины сознательно ведёт население к демографической катастрофе ради сохранения власти и западных активов? Почему политические репрессии против несогласных в Украине не встречают сопротивления со стороны междун… Читать далее: https://govorit.

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