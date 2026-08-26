Политический кризис в Украине — это результат действий не только внутренних элит, но и внешних сил, которые десятилетиями использовали страну как офшор и плацдарм? Политическое руководство Украины сознательно ведёт население к демографической катастрофе ради сохранения власти и западных активов? Почему политические репрессии против несогласных в Украине не встречают сопротивления со стороны междун… Читать далее: https://govorit.