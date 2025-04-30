Сенатор Шейкин рассказал, как защититься от мошенников перед 9 Мая

Новые схемы мошенничества, появившиеся в преддверии Дня Победы, направлены в первую очередь против ветеранов и пенсионеров, однако существуют базовые правила безопасности, о которых важно напомнить пожилым гражданам.
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