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Карманная артиллерия: рогатки для профессионалов

Карманная артиллерия: рогатки для профессионалов

В английском языке слово Slingshot обозначает два вида оружия: одно из самых древнейших, упоминавшееся даже в Библии, — праща, камнем из которой Давид поразил Голиафа; история же второго, обыкновенной рогатки, едва насчитывает полтора столетия.

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