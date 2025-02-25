Intel удалось наладить выпуск чипов с помощью новейшего оборудования ASML класс...

Intel удалось наладить выпуск чипов с помощью новейшего оборудования ASML класса High-NA EUVЖелая отвлечь аудиторию от слухов о поиске стратегического партнёра в сфере производства чипов, руководство Intel на этой неделе заявило, что успешно использует полученные от ASML литографические системы новейшего поколения для мелкосерийного производства чипов.
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