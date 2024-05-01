В Астрахани соберутся борцы со всей страны

По итогам соревнований будет сформирован состав юношеской сборной России. 6 и 7 мая в спортивном комплексе «Звездный» состоится Первенство страны по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2007-2009 года.
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