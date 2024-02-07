Сегодня можно узнать, какой будет следующая зима

7 февраля православные отмечают день Григория Богослова. Святой родился в 326 году нашей эры в Каппадокии, получил превосходное образование, но, закончив учиться, отказался от мирской жизни и принял решение посвятить себя служению богу.
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