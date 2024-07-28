Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле арестованного генерала Булгакова

В уголовном деле в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют еще три компании, кроме Грязинского пищевого комбината (ГПК), интересы которого лоббировал арестованный.
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