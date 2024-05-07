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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» впервые в истории получил право на общий 1-й выбор на драфте НХЛ. Клуб трижды выбирал вторым

«Шаркс» выиграли драфт-лотерею, располагая лучшими шансами на успех (25,5% в общей сложности). Клуб занял последнее место в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

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