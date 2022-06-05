В Челябинской области полицейскими задержана группа нелегальных рыболовов, у которых изъята почти тонна рипуса и плотвы

В Челябинской области полицейскими задержана группа нелегальных рыболовов, у которых изъята почти тонна рипуса и плотвы

В Аргаяшском районе оперативниками Управления уголовного розыска областного полицейского главка задержаны четверо южноуральцев в возрасте от 48 до 62 лет, незаконно выловивших около тонны рыбы в период нереста.

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