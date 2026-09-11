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Пит Хегсет: за последние шесть месяцев США опустошили Иран

Пит Хегсет: за последние шесть месяцев США опустошили Иран

За полгода Соединенные Штаты «опустошили» Иран, который «желал смерти» Америке почти полвека. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая в Пентагоне на церемонии, посвященной 25-летию терактов 11 сентября.

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