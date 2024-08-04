Трамп поздравил Путина с успешной сделкой по обмену заключенными: главное за сутки

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Вице-президент США Камала Харрис не согласилась с предложением экс-лидера страны Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября, Украина готовит мощные удары по России, Европу призвали заключить с Россией соглашение о ненападении.
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