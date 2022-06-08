В Приморском крае руководители городского УМВД провели беседу по профессиональной ориентации для студентов

Руководители Управления МВД России по городу Владивостоку посетили Дальневосточный федеральный университет и побеседовали со студентами юридической школы на тему профессиональной ориентации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх