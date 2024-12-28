Эндокринолог Калошина порекомендовала гипертоникам ограничить употребление икры

Им следует употреблять не более одного бутерброда в день Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, которые страдают гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
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