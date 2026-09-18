Америка сворачивает гарнизоны, но не влияние

Пентагон рассматривает сокращение группировки в Европе на 25 тысяч человек из примерно 81 тысячи. Это пока один из сценариев военного обзора, но первые пять тысяч уже выводят из Германии.
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