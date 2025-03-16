В столичных вузах мёдом намажут только для Михайлов Ломоносовых и Валентин Матвиенко — и это правильно

М Макс Сначала нам в уши дули, что ЕГЭ это возможность из любой забытой Богом дыры поступить в столичный ВУЗ. Теперь получается, что в столицу никого не надо принимать! Самим кушать нечего! Тогда и ЕГЭ оставить только для москвичей. Тем более, что вчерашние школьники, пройдя пару сессий заявляют, что система экзаменов им более понятна и приемлема.

Генрих А на освободившиеся места бабка Валя будет рекомендовать так любых ей иностранцев- будущих "ценных специалистов", от которых в некоторых регионах уже продыху нет. Кстати, что характерно...мигранты в основном кучкуются в обеих столицах...где органы управления и в местностях, где нефть, газ и золотодобыча. К чему бы это??? На каком этапе развития пришлые заявят, что это наше все?