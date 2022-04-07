«Лейкерс» собираются отчислить Тревора Аризу

«Лейкерс» собираются отчислить форварда Тревора Аризу (36 лет, 203 см) и подписать молодого игрока до дедлайна, который наступает в воскресенье, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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