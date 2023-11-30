Главе СК доложат о споре за наследство известной художницы в Петербурге

Сын наследника незаконно выставил ценные работы на аукционы. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о наследственном споре в Петербурге, в ходе которого один из родственников вынес ценные картины под предлогом реставрации.
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