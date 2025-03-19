После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Америка умеет вести переговоры в нужном для себя направлении,а уж закоренелый девелопер Трамп - тем более!Он умел клиента уговорить,подкупить,припугнуть,а то и в бетон закатать.Так что,договариваясь с ним о чём-либо,надо всегда быть начеку.
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21 час.
Александр Денисов
Судя по всему, опять Вову на "бусы" развели, у нас опять нефтеналивайка горит...
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15 час.
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