Армия Судана атаковала базу Сил быстрого реагирования в Хартуме

В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования. «Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме», — сообщили СБР.