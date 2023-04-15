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Армия Судана атаковала базу Сил быстрого реагирования в Хартуме

Армия Судана атаковала базу Сил быстрого реагирования в Хартуме

В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования. «Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме», — сообщили СБР.

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