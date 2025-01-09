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Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС из-за Нетаньяху

Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС из-за Нетаньяху

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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